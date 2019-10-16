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Фрэнсис Фукуяма. Фото: Flickr

Трускавец-2: профессора и политологи из Стэнфорда возьмутся за «слуг народа»

16 окт 2019, 17:04
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Политолог Фрэнсис Фукуяма и преподаватели Стэнфорда приедут учить депутатов Верховной Рады Украины. В Киеве гостей из США ожидают 9−11 ноября.

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Об этом сообщает 24 Канал.

Украинских парламентариев научат государственному управлению. Всего соответствующие курсы пройдут 50 народных избранников. Среди преподавателей, которые приедут в столицу, будет также профессор права Стэнфордского университета Эрик Дженсен.

Депутаты получают знания на основе успешных кейсов, реализованных в разных странах мира. Они узнают о развитии децентрализации, эффективных методах борьбы с коррупцией и другие реформы.

Фрэнсис Фукуяма прокомментировал данную инициативу. По его мнению, Украина получила определенную возможность, переживает уникальный момент, который достаточно редко встречается в других развитых демократиях. Он ожидает, что новые лица в парламенте смогут сыграть значительную роль в становлении страны, ее дальнейшем развитии. Политолог и его коллеги с удовольствием поделятся опытом и лучшими практиками, которые реализованы в других странах мира.

Напомним, летом партия «Слуга народа» организовала обучение будущих депутатов Верховной Рады в Трускавце. Их разместили в самом дорогом отеле города — «Риксос».


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