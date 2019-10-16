Френсіс Фукуяма. Фото: Flickr

https://racurs.ua/ua/n128163-truskavec-2-profesory-i-politology-zi-stenfordu-vizmutsya-za-slug-narodu.html

Ракурс

Політолог Френсіс Фукуяма і викладачі Стенфорду приїдуть навчати депутатів Верховної Ради України. В Києві гостей зі США очікують 9−11 листопада.

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Про це повідомляє 24 Канал.

Українських парламентарів навчатимуть державному управлінню. Всього відповідні курси пройдуть 50 народних обранців. Серед викладачів, які прибудуть до столиці, буде також професор права Стенфордського університету Ерік Дженсен.

Депутати отримують знання на основі успішних кейсів, реалізованих в різних країнах світу. Вони дізнаються про розвиток децентралізації, ефективні методи боротьби з корупцією та інші реформи.

Френсіс Фукуяма прокоментував дану ініціативу. На його думку, Україна отримала певну можливість, переживає унікальний момент, який достатньо рідко зустрічається в інших розвинених демократіях. Він очікує, що нові обличчя в парламенті зможуть відіграти значну роль в становленні країни, її подальшому розвитку. Політолог та його колеги із задоволенням поділяться досвідом та найкращими практиками, які спрацювали в світі.

Нагадаємо, літом партія «Слуга народу» організувала навчання майбутніх депутатів Верховної Раді у Трускавці. Їх розмістили у найдорожчому готелі міста — «Ріксос».