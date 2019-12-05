Соцзащита военных: Рада хочет предоставить статус УБД морякам и летчикам и расширить перечень лиц, которые бесплатно лечатся в медучреждениях, фото — "24 канал"

https://racurs.ua/n130429-rada-hochet-predostavit-status-ubd-moryakam-i-letchikam-i-rasshirit-perechen-voennyh-kotorye.html

Ракурс

Верховная Рада 5 декабря приняла в первом чтении два законопроекта, касающиеся гарантий социальной защиты военнослужащих. Один из законопроектов предоставляет статус участника боевых действий (УБД) морякам и летчикам, другой расширяет перечень военных, которые безвозмездно лечатся в медучреждениях.

Как сообщается в трансляции из парламента, сегодня Рада принят за основу проект закона «О внесении изменения в ст. 13 Закона Украины „О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“ по усилению социальной защиты отдельных категорий лиц с инвалидностью» (№ 1198).

Предполагается предоставить право на бесплатную медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения силовых органов участникам боевых действий на территории других государств; лицам из добровольческих формирований, которые получили инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученному во время АТО; лицам, которые добровольно обеспечивали проведение АТО.

Принято и проект закона «О внесении изменений в ст. 6 Закона Украины „О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты“ (относительно обеспечения прав военнослужащих Военно-морских сил и Воздушных сил Вооруженных Сил Украины на получение статуса участника боевых действий)» (№ 1197).

К участникам боевых действий законодатель отнес членов экипажей кораблей, катеров, судов обеспечения, самолетов и вертолетов, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и принимали непосредственное участие в выполнении боевых задач в условиях непосредственного соприкосновения и огневого контакта с противником.

Действие этого законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с начала временной оккупации части территории Украины (20 февраля 2014 года).

«Ракурс» сообщал, что 4 декабря добровольцам предоставили статус участников боевых действий и обеспечат соответствующими льготами.