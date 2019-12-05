Зеленський готовий внести зміни до Конституції. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n130414-zelenskyy-gotovyy-vnesty-zminy-do-konstytuciyi-v-razi-uspishnogo-normandskogo-samitu.html

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Володимир Зеленський, президент України, планує внести до парламенту проект закону про продовження терміну дії чинного закону про особливий статус Донбасу.

Це станеться у разі успішної зустрічі в «нормандському форматі». Про це заявив помічник президента України Андрій Єрмак під час виступу в Chatham House в Лондоні, 5 листопада повідомляють «Новости Донбасса».

За результатами саміту в Парижі — підкреслюю, це буде залежати від результатів саміту — президент буде готовий внести на розгляд парламенту законопроект щодо продовження дії цього закону. А на початку наступного року ми готові запропонувати зміни цього закону, — наголосив Єрмак.

Єрмак відзначив, що продовження чинного закону про особливий статус можливе лише у разі успішних переговорів у Парижі. Зміни до Конституції, про які йдеться, будуть стосуватися передачі частини повноважень на місця, але будуть також певні положення, які стосуються ОРДЛО. Зазначається, що окремі райони Донецької та Луганської області можуть отримати додаткові повноваження. Однак питання федералізації чи якої автономії виключене.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що планує підняти питання Криму під час зустрічі «нормандської четвірки». Також, на думку президента, допомогти повернути Крим можуть Сполучені Штати.

Крім того, глава держави заявляв, що готовий включити обговорення «газового питання» у порядок денний «нормандського саміту». Зеленський сподівається, що Київ та Москва домовляться укласти довготривалий договір, наприклад, на 10 років, і тоді будівництво газогону «Північний потік-2» перестане бути політичним питанням.