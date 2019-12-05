Зеленский готов внести изменения в Конституцию. Фото: president.gov.ua

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Владимир Зеленский, президент Украины, планирует внести в парламент проект закона о продлении срока действия действующего закона об особом статусе Донбасса.

Это произойдет в случае успешной встречи в «нормандском формате». Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак во время выступления в Chatham House в Лондоне, 5 ноября сообщают «Новости Донбасса».

По результатам саммита в Париже — подчеркиваю, это будет зависеть от результатов саммита — президент будет готов внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона. А в начале следующего года мы готовы предложить изменения этого закона, — отметил Ермак.

Ермак отметил, что продление действующего закона об особом статусе возможно лишь в случае успешных переговоров в Париже. Изменения в Конституцию, о которых идет речь, будут касаться передачи части полномочий на места, но будут также определенные положения, касающиеся ОРДЛО. Отмечается, что отдельные районы Донецкой и Луганской области могут получить дополнительные полномочия. Однако вопрос федерализации или какой автономии исключен.

Напомним, Зеленский сообщил, что планирует поднять вопрос Крыма во время встречи «нормандской четверки». Также, по мнению президента, помочь вернуть Крым могут Соединенные Штаты.

Кроме того, глава государства заявлял, что готов включить обсуждение «газового вопроса» в повестку дня «нормандского саммита». Зеленский надеется, что Киев и Москва договорятся заключить долговременный договор, например, на 10 лет, и тогда строительство газопровода «Северный поток-2» перестанет быть политическим вопросом.