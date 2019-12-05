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Группа «Воровайки» планирует в феврале провести концертный тур в Украине, фото: «Цензор.нет»

Нардепы требуют от Баканова запретить въезд скандальной группе «Воровайки» (ДОКУМЕНТ)

5 дек 2019, 15:08
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Два депутата из фракции «Европейская солидарность» — Алексей Гончаренко и Владимир Арьев направили на имя главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова обращение с призывом запретить въезд в нашу страну скандальной российской группе «Воровайки».

Текст этого обращения Гончаренко опубликовал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В обращении народные избранники подчеркивают, что информация о запланированных гастролях «тюремных шансонье» городами Украины вызвала негативную реакцию в обществе.

Поэтому несложно предположить, что проведение этих концертов может привести к непредсказуемым негативным последствиям, — подчеркивается в обращении.

Гончаренко также напомнил, что группа «Воровайки» поддерживала аннексию Крыма Россией и действия страны-агрессора на Донбассе, и выразил надежду, что СБУ применит соответствующие меры.

Напомним, в Октябрьском дворце Киева, где должен был состояться запланированный на февраль концерт «Воровайок», сегодня заявили, что не подписывали и не подпишут соответствующий договор.

Источник: Ракурс


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