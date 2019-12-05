ВРУ ратифицировала соглашение с ЕИБ по строительству харьковского метро. Фото: ТСН

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Верховная Рада Украины 5 декабря приняла за основу и в целом законопроект № 0008 «О ратификации финансового соглашения (проект „Расширение харьковского метрополитена“ (проект „Продление третьей линии метрополитена в городе Харьков“) между Украиной и Европейским инвестиционным банком».

Закон о ратификации — это форма предоставления Украиной согласия на обязательность выполнения положений этой финансовой сделки. За документ проголосовали 337 народных депутатов. Об этом сегодня шла речь в трансляции заседания ВРУ.

В пояснительной записке к закону отмечается, что расширение харьковского метрополитена будет осуществляться за счет денег, которые будут позаимствованы у Европейского инвестиционного банка. Отмечается, что сумма займа составит 160 млн евро. Предусмотрено 20 траншей, минимальная сумма транша составит 5 млн евро.

Общий период погашения займа — 25 лет, включая льготный период в 4 года. При этом первая дата погашения займа 20 апреля 2022 года, а последняя дата — 20 октября 2042 года.

Реализация проекта закона по предмету правового регулирования не окажет влияния на рыночную среду, развитие регионов, рынок труда, общественное здоровье, экологию и окружающую природную среду и другие сферы общественных отношений, — говорится в тексте пояснительной записки.

Напомним, 5 декабря Верховная Рада Украины приняла в целом проект закона № 0858 «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты относительно противодействия рейдерству».