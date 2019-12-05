Убившая новорожденного ребенка студентка получила условный срок. Фото: vesti77.su

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Ракурс

Убившая новорожденного ребенка студентка Черкасского кооперативного экономико-правового колледжа получила лишь два года условно. Такое решение вынесла коллегия судей Черкасского апелляционного суда.

В суде рассматривались апелляционные жалобы защиты и обвинения на приговор Сосновского райсуда Черкасс от 13 мая 2019 года, согласно которому студентка была приговорена к двум годам лишения свободыза совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 117 УК Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка), сообщает «Судебная власть Украины».

Установлено, что 31 октября 2018 года 16-летняя студентка в комнате общежития на 36-й неделе беременности родила сына. Девушка тщательно скрывала свою беременность от родственников и окружающих, а также не состояла на учете в медучреждении. Сразу после родов молодая мать трижды ударила новорожденного сына кухонным ножом в грудь, от чего ребенок скончался. Тело убийца положила в полиэтиленовый пакет и спрятала в коробке из-под обуви под своей кроватью.

Коллегия судей вынесла решение смягчить первоначальный приговор и приговорила обвиняемую к условному лишению свободы с испытательным сроком на два года.

Судьи приняли во внимание заключение судебно-психиатрической экспертизы о том, что на момент совершения преступления обвиняемая не отдавала отчет своим действиям из-за временного психологического расстройства, вызванного родами, гормональным дисбалансом и психологической травмой.

Также судьи учли характеристику обвиняемой, отсутствие правонарушений и низкую вероятность повторения подобного преступления. По мнению судей, молодая девушка не представляет опасности и ее исправление возможно без изоляции от общества.

Как ранее писал «Ракурс», в Ровно 21-летняя девушка зарезала свою новорожденную дочь. Убийцу поместили в психиатрическое учреждение.