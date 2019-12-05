Студентка, яка вбила новонароджену дитину, отримала умовний термін. Фото: vesti77.su

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Ракурс

Студентка, яка вбила новонароджену дитину, отримала лише два роки умовно. Таке рішення винесла колегія суддів Черкаського апеляційного суду. У суді розглядалися апеляційні скарги захисту і звинувачення на вирок Соснівського районного суду міста Черкаси від 13 травня 2019 року, згідно з яким студентка була засуджена за скоєння кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 117 КК України (умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) до двох років позбавлення волі.

Слідством встановлено, що 31 жовтня 2018 16-річна студентка Черкаського кооперативного економіко-правового коледжу в кімнаті гуртожитку на 36 тижні вагітності народила сина. Дівчина ретельно приховувала свою вагітність від родичів і оточуючих, а також не перебувала на обліку в медустанові. Відразу після пологів молода мати тричі вдарила новонародженого сина кухонним ножем в груди, від чого він помер. Тіло мертвої дитини вбивця поклала у поліетиленовий пакет і сховала у коробці з-під взуття під своїм ліжком у кімнаті гуртожитку, повідомляє «Судова влада України».

Колегія суддів винесла рішення пом’якшити первинний вирок і засудила обвинувачену до умовного позбавлення волі з випробувальним терміном на два роки.

Судді прийняли до уваги висновок судово-психіатричної експертизи про те, що на момент скоєння злочину обвинувачена не увідомлювала свої дії через тимчасовий психічний розлад, викликаний пологами, гормональним дисбалансом і психологічною травмою.

Також судді врахували характеристику обвинуваченої, історію правопорушення і низьку ймовірність повторного подібного злочину. На думку суддів, молода дівчина не становить небезпеки і її виправлення можливе без ізоляції від суспільства.

Як раніше писав «Ракурс», у Рівному 21-річна дівчина зарізала свою новонароджену доньку. Вбивцю відправили до психіатричного заклад.