Пожежа в криворізькому ліцеї: через сильне задимлення евакуювали понад 800 учнів

Сьогодні в криворізькому ліцеї №81 загорілася електропроводка, фото: «Вікіпедія»

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У ліцеї № 81 у Довгинцівському районі Кривого Рогу сьогодні через коротке замикання в щитовій виникло сильне задимлення.

В результаті з будівлі евакуювали понад 800 учнів та 70 осіб персоналу. Про це повідомляє агентство «Укрінформ» з посиланням на прес-службу ДСНС у Кривому Розі.

Рятувальники зазначають, що, за попередньою інформацією, задимлення сталося через займання електропроводки в щитовій, розташованій у коридорі на третьому поверсі.

Інцидент стався близько 10.40. Наразі займання ліквідоване. Жертв та постраждалих немає. Будівля знеструмлена, здійснюються роботи з відновлення електропостачання.

Нагадаємо, вчора вранці Одеському коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа, котра супроводжувалася сильним задимленням. В результаті щонайменше одна людина загинула, ще 14 вважаються зниклими безвісти.