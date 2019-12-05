Пожар в криворожском лицее: из-за сильного задымления эвакуировали более 800 учеников

Сегодня в криворожском лицее №81 загорелась электропроводка, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n130409-pojar-v-krivorojskom-licee-iz-za-silnogo-zadymleniya-evakuirovali-bolee-800-uchenikov.html

Ракурс

В лицее № 81 в Долгинцевском районе Кривого Рога сегодня из-за короткого замыкания в щитовой возникло сильное задымление.

В результате из здания эвакуировали более 800 учеников и 70 человек персонала. Об этом сообщает агентство «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Кривом Роге.

Спасатели отмечают, что, по предварительной информации, задымление произошло из-за возгорания электропроводки в щитовой, расположенной в коридоре на третьем этаже.

Инцидент произошел около 10.40. Сейчас возгорание ликвидировано. Жертв и пострадавших нет. Здание обесточено, ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Напомним, вчера утром Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар, который сопровождался сильным задымлением. В результате по меньшей мере один человек погиб, еще 14 считаются пропавшими без вести.