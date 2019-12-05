Instagram заборонив реєструватися користувачам молодше 13 років. Фото: Vesti.ru

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Instagram запровадив нові правила реєстрації юзерів. Теперь соціальна мережа запитуватиме рік народження і блокувати тих, кому не виповнилося 13 років.

Це нововведення дозволить вберегти підлітків від потенційно негативного впливу та створити сприятливе середовище для їхнього розвитку. Соцмережа планує надавати більш персоналізований контент, у тому числі й освітнього характеру, пояснює прес-служба Instagram.

Дата народження не буде відображуватися для інших користувачів соціальної мережі. Її бачитиме лише сам власник акаунту.

Також анонсовано запуск функції контролю над особистими повідомленнями: можна вказувати користувачів і групи, від яких вони блокуватимуться.

Раніше повідомлялося, що в роботі соціальної мережі Instagram 28 листопада стався масштабний збій.