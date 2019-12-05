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Instagram заборонив реєструватися користувачам молодше 13 років. Фото: Vesti.ru
Instagram заборонив реєструватися користувачам молодше 13 років (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n130397-instagram-zaboronyv-reiestruvatysya-korystuvacham-molodshe-13-rokiv-foto.htmlРакурс
Instagram запровадив нові правила реєстрації юзерів. Теперь соціальна мережа запитуватиме рік народження і блокувати тих, кому не виповнилося 13 років.
Це нововведення дозволить вберегти підлітків від потенційно негативного впливу та створити сприятливе середовище для їхнього розвитку. Соцмережа планує надавати більш персоналізований контент, у тому числі й освітнього характеру, пояснює прес-служба Instagram.
Дата народження не буде відображуватися для інших користувачів соціальної мережі. Її бачитиме лише сам власник акаунту.
Також анонсовано запуск функції контролю над особистими повідомленнями: можна вказувати користувачів і групи, від яких вони блокуватимуться.
Раніше повідомлялося, що в роботі соціальної мережі Instagram 28 листопада стався масштабний збій.
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