У ВРУ знову побилися. Скріншот із трансляції

https://racurs.ua/ua/n130408-deputaty-zi-slugy-narodu-leros-ta-bujanskyy-pobylysya-v-radi-cherez-jinku-nardepa-video.html

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Бійка сталася у Верховній Раді між нардепами від «Слуги народу» Гео Леросом та Максимом Бужанським.

Бужанський накинувся на Лероса після того, як той почав нецензурно висловлюватися на адресу своєї колеги Ірини Верещук. Рознімали бійку нардепи від «Європейської солідарності» та «Голосу». Про це 5 грудня повідомляє LB.ua із посиланням на джерело у «Слузі народу».

Отримав, як ми вважаємо, в більшості, заслужено. Бо під час засідання Лерос почав крити матом Ірину Верещук. Бужанський заступився. В результаті їх рознімали депутати ЄС і Голосу, — цитує видання співрозмовника.

Верещук у кулуарах парламенту підтвердила, що депутати побилися через неї. За її словами, Бужанський заступився за неї і зажадав вибачень.

Бійка сталася після того, як ВРУ приняла у цілому законопроект № 0858 щодо боротьби з рейдерством. Спікер парламенту Дмитро Разумков закликав депутатів сісти на свої місця, коли ті натовпом зібралися під балконом у сесійній залі. Там помітили нардепа від «Європейської солідарності» Руслана Князевича, позафракційного Андрія Іванчука, члена «Слуги народу» Артема Дмитрука.

Нардеп Бужанський факт бійки заперечив, а лідер «Слуги народу» Олександр Корнієнко запевнив, що нічого не бачив, але пообіцяв з’ясувати причини бійки.

Нагадаємо, 30 жовтня виникла сутичка у Верховній Раді під час сесійного засідання. Нардепи почали штовхатися після провалу ініціативи «Опозиційної платформи — За життя» про створення парламентської Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування кривавих подій 2 травня 2014 року в Одесі.