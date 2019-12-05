Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Роберт Горват, фото: Вадим Чуприна

Кнопкодавство в Раді: вже десятого депутата викрили на неособистому голосуванні (ФОТО, ВІДЕО)

5 гру 2019, 13:48
999

У Верховній Раді IX скликання вже десятого депутата викрили на фактах неособистого голосування.

«Ювілейним кнопокодавом» став позафракційний мажоритарник із Закарпаття Роберт Горват, за котрим у Раді минулого скликання також спостерігалися випадки неособистого голосування. Про це повідомляє громадський рух «Чесно».

Зазначається, що випадок неособистого голосування Горвата стався під час пленарного засідання 4 грудня, коли парламент розглядав законопроект про надання статусу та соціальних гарантій добровольцям, які брали участь в АТО.

Горват під час голосування за поправку № 20 депутата від «Слуги народу» Анатолія Остапенка простягнув свою праву руку, яку прикрив газетою, до чужого пульта.

Судячи зі схеми розміщення депутатів у сесійній залі, він проголосував за ще одного закарпатського позафракційного мажоритарника — Валерія Лунченка.

Згідно з результатами голосування, на пультах Горвата та Лунченка проголосували за «утрималися».

Момент голосування Горвата, фото: Громадський рух «Чесно»

Результати голосування, фото: Громадський рух «Чесно»

Нагадаємо, 14 листопада хтось із народних депутатів проголосував за Горвата.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...
Новини
Останні новини