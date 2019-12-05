Роберт Горват, фото: Вадим Чуприна

https://racurs.ua/ua/n130407-knopkodavstvo-v-radi-vje-desyatogo-deputata-vykryly-na-neosobystomu-golosuvanni-foto-video.html

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У Верховній Раді IX скликання вже десятого депутата викрили на фактах неособистого голосування.

«Ювілейним кнопокодавом» став позафракційний мажоритарник із Закарпаття Роберт Горват, за котрим у Раді минулого скликання також спостерігалися випадки неособистого голосування. Про це повідомляє громадський рух «Чесно».

Зазначається, що випадок неособистого голосування Горвата стався під час пленарного засідання 4 грудня, коли парламент розглядав законопроект про надання статусу та соціальних гарантій добровольцям, які брали участь в АТО.

Горват під час голосування за поправку № 20 депутата від «Слуги народу» Анатолія Остапенка простягнув свою праву руку, яку прикрив газетою, до чужого пульта.

Судячи зі схеми розміщення депутатів у сесійній залі, він проголосував за ще одного закарпатського позафракційного мажоритарника — Валерія Лунченка.

Згідно з результатами голосування, на пультах Горвата та Лунченка проголосували за «утрималися».

Нагадаємо, 14 листопада хтось із народних депутатів проголосував за Горвата.