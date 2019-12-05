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Роберт Горват, фото: Вадим Чуприна
Кнопкодавство в Раде: уже десятого депутата уличили в неличном голосовании (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n130407-knopkodavstvo-v-rade-uje-desyatogo-deputata-ulichili-v-nelichnom-golosovanii-foto.htmlРакурс
В Верховной Раде IX созыва уже десятого депутата уличили в фактах неличного голосования.
«Юбилейным кнопокодавом» стал внефракционный мажоритарщик из Закарпатья Роберт Горват, за которым в Раде прошлого созыва также наблюдались случаи неличного голосования. Об этом сообщает общественное движение «Честно».
Отмечается, что случай неличного голосования Горвата произошел во время пленарного заседания 4 декабря, когда парламент рассматривал законопроект о предоставлении статуса и социальных гарантий добровольцам, участвовавшим в АТО.
Горват во время голосования за поправку № 20 депутата от «Слуги народа» Анатолия Остапенко протянул свою правую руку, которую прикрыл газетой, к чужому пульту.
Судя по схеме размещения депутатов в сессионном зале, он проголосовал за еще одного закарпатского внефракционного мажоритарщика — Валерия Лунченко.
Согласно результатам голосования, на пультах Горвата и Лунченко проголосовали за «воздержались».
Напомним, 14 ноября кто-то из народных депутатов проголосовал за Горвата.
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