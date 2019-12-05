Стрельба в детсаду: на Луганщине мужчину посадили на пять лет. Фото: ТАСС

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Ракурс

Стрельба в детском саду Лисичанска Луганской области обернулась для ее зачинщика тюремным заключением. Мужчину, который стрелял из пневматического пистолета, лишили свободы на пять лет и три месяца.

Приговором суда ранее судимый 40-летний житель Лисичанска признан виновным в хулиганстве и причинении умышленных тяжких телесных повреждений, сообщается на сайте прокуратуры Луганской области.

Согласно материалам следствия, обвиняемый в апреле 2017 года во время словесной перепалки несколько раз выстрелил из пневматического пистолета в двух ранее незнакомых ему горожан. Произошло это на территории детского сада в Лисичанске.

Первый пострадавший получил проникающее ранение брюшной полости, что привело к повреждению печени. Это противоправное действие квалифицировали как тяжкое телесное повреждение. Второй пострадавший получил легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Лисичанский горсуд Луганской области приговорил мужчину к пяти годам и трем месяцам лишения свободы. Отмечается, что это уже шестая его судимость.

Несколько дней назад «Ракурс» сообщал о стрельбе, произошедшей в российском городе Перми. Местный житель из охотничьего ружья стрелял в прохожих. В результате он ранил одного одного человека и застрелил женщину, которая проходила мимо.