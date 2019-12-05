Стрілянина у дитсадку: на Луганщині чоловіка ув'язнили на п'ять років. Фото: ТАСС

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Ракурс

Стрілянина в дитячому садку Лисичанська Луганської області обернулася для її призвідника тюремним ув’язненням. Чоловіка, котрий стріляв із пневматичного пістолета, позбавлено волі на п’ять років і три місяці.

Вироком суду раніше судимого 40-річного мешканця Лисичанська визнано винним у хуліганстві та спричиненні умисних тяжких тілесних ушкоджень, повідомляється на сайті прокуратури Луганської області.

Згідно з матеріалами слідства, обвинувачений у квітні 2017 року під час словесної перепалки декілька разів вистрелив з пневматичного пістолета в двох раніше незнайомих йому містян. Сталося це на території дитячого садка в Лисичанську.

Перший потерпілий дістав проникаюче поранення черевної порожнини, що призвело до пошкодження печінки. Цю протиправну дії кваліфікували як тяжке тілесне ушкодженя. Другий потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я.

Лисичанський міськсуд Луганської області засудив чоловіка до п’яти років і трьох місяців позбавлення волі. Відмічається, що це вже шоста його судимість.

Декілька днів тому «Ракурс» повідомляв про стрілянину, що сталася в російському місті Пермі. Місцевий житель із мисливської рушниці стріляв у перехожих. Як наслідок, він поранив одного з перехожих і застрелив жінку, яка проходила поруч.