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Ракурс
Євгенія Пліхіна. Фото: 24 Канал

Cosmopolitan звільнив заступника головреда, яка висміяла похорон воїна ООС (ДОКУМЕНТ)

5 гру 2019, 13:29
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Cosmopolitan Ukraine офіційно розірвав трудовий контракт із заступником головного редактора Євгенією Пліхіною, яка в Facebook висміяла похорон Героя України Дениса Волочаєва. У виданні уточнили, що слова Пліхіної не мають жодного відношення до позиції бренду.

На сайті Cosmopolitan Ukraine з’явився пост, у якому керівництво видання висловлює співчуття родичам загиблого героя і перепрошує за слова колишньої співробітниці, які були опубліковані на її особистій сторінці в Facebook. До повідомлення також додається офіційна заява за підписом головного редактора журналу, в якій зазначено, що Пліхіна звільнена з займаної посади.

Офіційна заява Cosmopolitan Ukraine. Фото: cosmo.com.ua

Також наголошується, що бренд Cosmopolitan Ukraine завжди підтримував позицію українського народу щодо незалежності і суверенітету України, шанував героїв і пам’ять про загиблих воїнів, які віддали свої життя за Україну.

Нагадаємо, що Пліхіна у своєму Facebook опублікувала пост, в якому глузувала над похоронною процесією, що проводила в останню путь Героя України Дениса Волочаєва. Пліхіна назвала похорон «язичницьким обрядом, на якому не шкода провітрити шановану людину», а присутніх на церемонії — «похоронною фан-зоною».

Через кілька годин Пліхіна видалила пост, але журналісти встигли зробити скріншоти і розгорівся скандал.


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