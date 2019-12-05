Евгения Плихина. Фото: 24 Канал

https://racurs.ua/n130405-cosmopolitan-uvolil-zamglavreda-vysmeyavshuu-pohorony-voina-oos-dokument.html

Ракурс

Cosmopolitan Ukraine официально разорвал трудовой контракт с замглавреда Евгенией Плихиной, которая в Facebook высмеяла похороны Героя Украины Дениса Волочаева. В издании уточнили, что слова Плихиной не имеют никакого отношения к позиции бренда.

На сайте Cosmopolitan Ukraine появился пост, в котором руководство издания выражает соболезнование родственникам погибшего героя и просит прощение за слова бывшей сотрудницы, которые были опубликованы на ее личной странице в Facebook. К сообщению также прилагается официальное заявление с подписью главного редактора журнала, в котором указано, что Плихина уволена с занимаемой должности.

Также отмечается, что бренд Cosmopolitan Ukraine всегда поддерживал позицию украинского народа относительно независимости и суверенитета Украины, поддерживал героев и чтил память о погибших воинах, отдавших свои жизни за Украину.

Напомним, что Плихина в своем Facebook опубликовала пост, в котором насмехалась над похоронной процессией, которая проводила в последний путь Героя Украины Дениса Волочаева. Плихина назвала похороны «языческим обрядом, на котором не жалко проветрить уважаемого человека», а присутствующих на церемонии — «похоронной фан-зоной».

Через несколько часов Плихина удалила пост, но журналисты успели сделать скриншоты и разгорелся скандал.