В ВРУ снова подрались. Скриншот из трансляции

https://racurs.ua/n130408-deputaty-iz-slugi-naroda-leros-i-bujanskiy-podralis-v-rade-iz-za-jenschiny-nardepa-video.html

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Драка произошла в Верховной Раде между нардепами от «Слуги народа» Гео Леросом и Максимом Бужанским.

Бужанский набросился на Лероса после того, как тот начал нецензурно выражаться в адрес своей коллеги Ирины Верещук. Разнимали драку нардепы от «Европейской солидарности» и «Голоса». Об этом 5 декабря сообщает LB.ua со ссылкой на источник в «Слуге народа».

Получил, как мы считаем, в большинстве, заслуженно. Потому что во время заседания Лерос начал крыть матом Ирину Верещук. Бужанский вступился. В результате их разнимали депутаты ЕС и Голоса, — цитирует издание собеседника.

Верещук в кулуарах парламента подтвердила, что депутаты подрались из-за нее. По ее словам, Бужанский вступился за нее и потребовал извинений.

Драка произошла после того, как ВРУ приняла в целом законопроект № 0858 по борьбе с рейдерством. Спикер парламента Дмитрий Разумков призвал депутатов сесть на свои места, когда те толпой собрались под балконом в сессионном зале. Там увидели нардепа от «Европейской солидарности» Руслана Князевича, внефракционного Андрея Иванчука, члена «Слуги народа» Артема Дмитрука.

Нардеп Бужанский факт драки отрицает, а лидер «Слуги народа» Александр Корниенко заверил, что ничего не видел, но пообещал выяснить причины драки.

Напомним, 30 октября возникла потасовка в Верховной Раде во время сессионного заседания. Нардепы начали толкаться после провала инициативы «Оппозиционной платформы — За жизнь» о создании парламентской Временной следственной комиссии по расследованию кровавых событий 2 мая 2014 года в Одессе.