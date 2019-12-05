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Ракурс
Instagram запретил регистрироваться пользователям младше 13 лет. Фото: Vesti.ru

Instagram запретил регистрироваться пользователям младше 13 лет (ФОТО)

5 дек 2019, 14:26
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Instagram ввел новые правила регистрации пользователей. Теперь социальная сеть будет спрашивать год рождения и блокировать тех, кому не исполнилось 13 лет.

Это нововведение позволит уберечь подростков от потенциально негативного влияния и создаст благоприятную среду для их развития. Соцсеть планирует предоставлять более персонализированный контент, в том числе и образовательного характера, поясняет пресс-служба Instagram.

Дата рождения не будет отображаться для других пользователей социальной сети. Она будет видна только владельцу аккаунта.

Также анонсирован запуск функции контроля над личными сообщениями: можно указывать пользователей и группы, от которых они будут блокироваться.

Страница регистрации. Фото: Instagram

Ранее сообщалось, что в работе социальной сети Instagram 28 ноября произошел масштабный сбой.

Источник: Ракурс


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