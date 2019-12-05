ВРУ ратифікувала угоду з ЄІБ щодо будівництва харківського метро. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n130412-parlament-ratyfikuvav-ugodu-z-ievropeyskym-investyciynym-bankom-schodo-budivnyctva-harkivskogo-metro.html

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Верховна Рада України 5 грудня прийняла за основу та в цілому законопроект № 0008 «Про ратифікацію фінансової угоди (проект „Розширення харківського метрополітену“ (проект „Подовження третьої лінії метрополітену у місті Харків“) між Україною та Європейським інвестиційним банком».

Закон про ратифікацію — це форма надання Україною згоди на обов’язковість виконання нею положень цієї фінансової угоди. За документ проголосували 337 народних депутатів. Про це сьогодні йшлося в трансляції засідання ВРУ.

У пояснювальній записці до закону зазначається, що розширення харківського метрополітену буде здійснюватися за рахунок грошей, які будуть позичені в Європейського інвестиційного банку. Зазначається, що сума позики складатиме 160 млн євро. Передбачено 20 траншів, мінімальна сума траншу складатиме 5 млн євро.

Загальний період погашення позики — 25 років, включаючи пільговий період у 4 роки. При цьому перша дата погашення позики 20 квітня 2022 року, а остання дата — 20 жовтня 2042 року.

Реалізація проекту закону України за предметом правового регулювання не матиме впливу на ринкове середовище, розвиток регіонів, ринок праці, громадське здоров’я, екологію та навколишнє природне середовище та інші сфери суспільних відносин, — йдеться в тексті пояснювальної записки.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна Рада України ухвалила в цілому проект закону № 0858 «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству».