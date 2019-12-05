Гурт «Воровайки» планує в лютому провести концертний тур в Україні, фото: «Цензор.нет»

https://racurs.ua/ua/n130413-dvoie-deputativ-zaklykaly-bakanova-zaboronyty-v-yizd-skandalnogo-gurtu-vorovayky-dokument.html

Ракурс

Двоє депутатів із фракції «Європейська солідарність» — Олексій Гончаренко та Володимир Ар'єв спрямували на ім’я голови Служби безпеки України (СБУ) Івана Баканова звернення із закликом заборонити в’їзд до нашої держави скандальному російському гурту «Воровайки».

Текст цього звернення Гончаренко опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

У зверненні народні обранці наголошують, що інформація про заплановані гастролі «тюремних шансоньє" містами України викликала негативну реакцію в суспільстві.

Тож нескладно передбачити, що проведення цих концертів може призвести до непередбачуваних негативних наслідків, — наголошується у зверненні.

Гончаренко також нагадав, що гурт «Воровайки» підтримував анексію Кримі Росією та дії країни-агресора на Донбасі, і висловив сподівання, що СБУ застосує відповідні заходи.

Нагадаємо, у Жовтневому палаці Києва, де мав відбутися запланований на лютий концерт «Воровайок», сьогодні заявили, що не підписували і не підпишуть відповідний договір.