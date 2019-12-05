Українським газом зможуть торгувати «Укрпошта» й «Ощадбанк» — голова «Нафтогазу». Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n130430-ukrayinskym-gazom-zmojut-torguvaty-ukrposhta-ta-oschadbank-golova-naftogazu.html

Ракурс

Газ в Україні зможуть реалізовувати не лише обласні газові компанії, але й інші організації. Це нововведення може запрацювати навесні.

З 1 травня 2020 року втрачає чинність постанова, яка зобов’язує НАК «Нафтогаз України» реалізовувати газ через обласні газові компанії. Відтоді газ можна буде купити навіть в «Укрпошти» й «Ощадбанку». Про це голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв повідомив в інтерв’ю виданню «Ліга.Бізнес».

Сегмент роздрібних поставок газу буде дерегульовано і з’явиться конкуренція. На ринок можуть вийти навіть обленерго, додав чиновник.

Наразі «Нафтогаз» вивчає декілька стратегій щодо подальшої роботи. Зокрема, розглядає можливість співпраці з іншими компаніями, які мають великі абонентські бази, аби вони теж займалися реалізацією газу. Наразі ведуться переговори з декількома потенційними партнерами.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що з 1 травня 2020 року знову почне діяти ринкова ціна на газ для українців, які уклали договори про «страхову ціну» на блакитне паливо в опалювальний сезон: зафіксували вартість газу на рівні 6,96 грн за кубометр із ПДВ, але без урахування витрат на транспортування.