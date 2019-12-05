Особи без громадянства: Рада попередньо схвалила закон, фото — unhcr.org

https://racurs.ua/ua/n130432-nardepy-poperedno-shvalyly-zakon-pro-osib-bez-gromadyanstva.html

Ракурс

Народні депутати попередньо схвалили закон про осіб без громадянства. Парламент 5 грудня ухвалив у першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визнання особою без громадянства» (№ 2335).

Новація передбачає внести зміни до кількох законів України, щоб створити процедуру визнання особи без громадянства, повідомляється у трансляції з парламенту. Згодом цей статус дозволить таким людям законно перебувати в Україні, отримати документ, що посвідчує їх особу та підтверджує законність проживання (посвідку на тимчасове проживання та посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон).

Якщо ж особа проживе в Україні у новому статусі понад два роки, то отримає дозвіл на імміграцію та посвідку на постійне проживання.

Передбачається, що люди, які звернуться із заявою про визнання особою без громадянства, отримають право на безоплатну правову допомогу, їх звільнять від сплати судового збору за виконання судових рішень, які стосуються оскарження рішень про визнання особою без громадянства.

Передбачається, що із заявою про визнання особою без громадянства можна буде звернутися незважаючи на законність чи незаконність перебування людини на території України.

У жовтні «Ракурс» повідомляв, що в уряді працюють над законопроектом про подвійне громадянство в Україні.