Зеленский попал на обложку Time как «человек на распутье между Путиным и Трампом», фото — Instagram Time

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Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский попал на первую страницу американского журнала Time. В номере этого журнала 16 декабря выйдет интервью с украинским лидером под названием «Человек на распутье. Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом».

Демократы считают Зеленского жертвой злоупотребления властью президента Дональда Трампа. Ни одна роль не приближена к той, которую себе представлял Зеленский, когда объявил о своем баллотировании в президенты накануне Нового года, хотя он знал, что работа будет трудной, если он выиграет, и часто очень неприятной. Украина ведет войну с Россией в течение последних пяти лет. Его приоритет на посту президента заключался в том, чтобы не допустить, чтобы эта война уносила больше жизней, — написал журнал во вступлении к интервью.

Журнал пишет, что за полгода Зеленский научился сдерживать свои ожидания. Поэтому он «не ожидает, что его первый раунд мирных переговоров с Россией, которые должны состояться в Париже 9 декабря, закончат войну».

Ранее в интервью Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazeta Wyborcza Зеленский заявил, что не начнет полномасштабную войну на Донбассе.

Сегодня помощник президента Украины Андрей Ермак в Лондоне заявил, что если Россия не захочет договариваться, то Украина построит стену на границе с оккупированным Донбассом. Ермак отметил, что при отсутствии прогресса в ситуации на Донбассе Украина будет вынуждена жить по сценарию замороженного конфликта. А минские договоренности, по его мнению, уже устарели и требуют обновления.