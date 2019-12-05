Агрессия РФ: Киев направил в Гаагский суд данные о казнях военных россиянами на Донбассе, фото — Главком

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Ракурс

Генеральная прокуратура Украины направила в Международный уголовный суд в Гааге информацию о внесудебных казнях российским оккупационными войсками украинских военнослужащих.

Как говорится в информационном сообщении ГПУ, речь идет об убийстве девяти представителей Вооруженных сил Украины, которые произошли во время боев за Иловайск и Дебальцево в 2014—2015 годах.

Прокурор Международного уголовного суда получил сообщение на основании ст. 15 Римского статута. Его составили адвокаты Украинского Хельсинского союза по правам человека и прокуроры Департамента надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Генпрокуратуры.

В Гаагу пришли материалы относительно преступных действий пророссийской группы боевиков «Казачий союз „Область войска Донского“», которые зафиксировали под Иловайском в 2014 году и вблизи Дебальцево в 2015 году. Эта информация дополнит другие эпизоды нарушений международного гуманитарного права, совершенные пророссийскими боевиками на Донбассе.

Среди документов, переданных в Гаагу, есть фото- и видеодоказательства захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, а также документы, подтверждающие их смерть в плену.

Генпрокуратура уже направила в Международный уголовный суд пять сообщений о войне на Донбассе. В них, например, приведены факты преступной деятельности лидеров фейковой ДНР — Игоря Гиркина (Стрелкова), Александра Захарченко, Игоря Безлера и других.

Как сообщал «Ракурс», 8 ноября Международный суд ООН в Гааге подтвердил свою юрисдикцию в деле «Украина против России». Речь идет о наличии у трибунала надлежащей юрисдикции рассматривать дело о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.