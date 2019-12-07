Пожар в колледже в Одессе: спасатели нашли на шатких руинах еще два тела, фото — "Думская"

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В Одессе под завалами сгоревшего дома Асвадурова, в котором размещался финансовый колледж и другие учреждения, нашли еще два тела. Об этом сегодня на импровизированном брифинге сообщил заместитель начальника областной ГСЧС Александр Крицкий.

Личности погибших устанавливаются. Таким образом, жертв пожара на улице Троицкой уже семеро. Одна студентка умерла в больнице, еще шесть тел нашли впоследствии на пепелище спасатели.

Ситуация с конструкциями здания нестабильна. Существует угроза обрушения внутренней части дома. Спасатели продолжают расчищать завалы и провоцируют обрушения части конструкций, — сообщил Крицкий.

Кроме того, иногда спасатели замечают тление, впрочем, успокаивают — пожар не возобновится.

Напомним, по факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, который уже унес жизни семи человек, полицией начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей) УК Украины.

Сегодня опознали еще одну из погибших во время пожара на Троицкой: это сотрудница колледжа, 56-летняя Марина Коваль. Последний раз она выходила на связь с близкими 4 декабря в 7.00.

Известны имена трех из шести найденных погибших. В день трагедии в больнице скончалась 16-летняя студентка Ксения Бабенко, 5 декабря на пепелище нашли 43-летнюю преподавательницу информатики Анну Бортюк. Еще три тела продолжают опознавать, неизвестна судьба восьми человек, находившихся в здании в момент пожара.