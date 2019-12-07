В Дрездене испекли 4-тонный рождественский кекс, фото — DW

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В Дрездене испекли 4-тонный огромный рождественский кекс. В этом году штрицель или штолен на 100 кг тяжелее прошлогоднего, хотя рекорд 2013 года нынешний кекс не превзошел.

Дрезденский рождественский кекс известный на весь мир. Его 7 декабря продемонстрировали местным жителям и туристам. Огромный кекс весит 3 т 950 кг. Шедевр вырос в печи почти на 1 метр, он имеет длину 4,1 м, а ширину 1,77 м, сообщила DW.

Кулинары изготовили его из 1,5 т муки и более 200 кг миндаля, 750 тыс. изюминок. Штрицель или штолен пекари помазали сверху смесью сливочного масла и сахара. После торжественной церемонии презентации праздничную сдобу разрезали на мелкие порции.

Так его будут продавать до Рождества. Выручку от продажи праздничных сладостей направят на благотворительность — мероприятия для больных детей.

Гигантский штрицель в Саксонии начали печь еще в XVIII веке. Тогда по приказу саксонского курфюрста Фридриха Августа испекли кекс, весивший 1,8 т. Его смогли разделить на 24 тыс. порций. В 1994 году эту традицию в столице Саксонии возродили.