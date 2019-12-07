Протесты в Минске поддержали в Киеве и сожгли совместное фото Лукашенко и Путина, фото — "Радио Свобода"

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В Киеве 7 декабря поддержали протесты в Минске и сожгли совместное фото президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.

В центре украинской столицы состоялась акция «Belarus is not Russia». Ее участники поддержали белорусов, которые сегодня в Минске вышли на протесты против интеграции с Россией, сообщает «Радио Свобода».

Несколько десятков активистов с белорусскими флагами собрались на Майдане. Оттуда они прошли маршем к посольству Беларуси на улице Михаила Коцюбинского.

Под посольством митингующие сожгли российский флаг и совместное фото Путина и Лукашенко. Киевская акция против «углубления интеграции» Беларуси с Россией прошла после сегодняшних событий в Минске. Там в центр города впервые за много лет вышли около тысячи человек. Акция была несанкционирована властями.

Путин и Лукашенко сегодня встречаются в Сочи. Как предполагают СМИ, они могут договориться о программе интеграции между двумя странами. В конце 2018 года российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о готовности России проводить единую политику в области налогов и ценообразования с Беларусью в рамках соглашения о союзном государстве с 1999 года. Это соглашение предусматривает создание общей валюты, судов и таможни. Долгое время Лукашенко критиковал такую ​​позицию власти РФ.