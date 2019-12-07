Протести в Мінську підтримали в Києві і спалили спільне фото Лукашенка та Путіна, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n130510-kyyany-pidtrymaly-protesty-v-minsku-i-spalyly-spilne-foto-backy-ta-putina-foto.html

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У Києві 7 грудня підтримали протести в Мінську і спалили спільне фото президента Білорусі Олександра Лукашенка та президента РФ Володимира Путіна.

У середмісті української столиці відбулася акція «Belarus is not Russia». Її учасники підтримали білорусів, які сьогодні у Мінську вийшли на протести проти інтеграції з Росією, повідомляє «Радіо Свобода».

Кілька десятків активістів з білоруськими прапорами зібралися на Майдані Незалежності. Звідти вони пройшли маршем до посольства Білорусі, що на вулиці Михайла Коцюбинського.

Під посольством мітингарі спалили російський прапор і спільне фото Путіна і Лукашенка. Київська акція проти «поглиблення інтеграції» Білорусі з Росією відбулася після сьогоднішніх подій у Мінську. Там у центр міста вперше за багато років вийшло близько тисячі людей. Акція була несанкціонованою владою.

Путін та Лукашенко сьогодні зустрічаються у Сочі. Як припускають ЗМІ, вони можуть домовитися про програму інтеграції між двома країнами. Наприкінці 2018 року російський прем'єр-міністр Дмитро Медведєв заявив про готовність Росії проводити єдину політику у сфері податків і ціноутворення з Білоруссю в рамках угоди про союзну державу від 1999 року. Ця угода передбачає створення спільної валюти, судів і митниці. Довгий час Лукашенко критикував таку позицію влади РФ.