Протести у Мінську: порваний портрет Путіна та українські гасла біля головної ялинки країни, фото — "Радіо Свобода"

https://racurs.ua/ua/n130504-protesty-u-minsku-porvanyy-portret-putina-ta-ukrayinski-gasla-bilya-golovnoyi-yalynky-krayiny.html

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У центрі Мінська в суботу, 7 грудня, розпочалися протести проти інтеграції Білорусі з Росією. У ці дні президент країни Олександр Лукашенко перебуває на зустрічі з Володимиром Путіним у Сочі.

У Мінську в першій половині суботнього дня відбулися два мітинги. У центрі столиці люди стали, взявшись за руки, обабіч головної вулиці Мінська — проспекту Незалежності. Вони піднімали руки вгору і запускали своєрідну хвилю. Тривав такий флешмоб приблизно 15 хвилин.

Уздовж живого ланцюга ходили міліціонери з гучномовцями і наполегливо попереджали, щоб протестувальники розходилися, оскільки мітинг несанкціонований. Приблизно 100 людей після цього пішли на інший, більш людний мітинг, який розпочався на площі Жовтневій, поблизу головної ялинки країни, яку тут встановили цього тижня.

Його учасники заявили протест інтеграції Білорусі з Росією на тлі очікуваних домовленостей президентів Лукашенка й Путіна. Тут мітингувало близько тисячі людей. В руках вони мали національні біло-червоні прапори. В однієї пари помітили банер із написом білоруською мовою «Слуга приходь — народ прийшов». Таке гасло нещодавно звучало й у Києві українською мовою, коли до резиденції президента Володимира Зеленського приходили мітингарі, які протестували проти приєднання України до так званої формули Штайнмаєра.

Лідери протесту у Мінську нагадали, як Білорусь боролася за незалежність і заявили, що за цю «найбільшу цінність вони будуть боротися та стояти на смерть». Хтось порвав й портрети Путіна.

У центр білоруської столиці прийшли люди навіть з маленькими дітьми, однак протестувальники припускають, що їх будуть розганяти силовими методами.

Активісти хотіли піднятись на сходи Палацу республіки, однак їм перегородили шлях люди в цивільному. Вони виштовхали мітингарів і журналістів та стали кордоном на сходах.

Під час штовханини з «людьми в цивільному» активісти скандували: «Ганьба», «Фашисти», «Незалежність», «Живе Беларусь!», а також «Слава Україні».

Після сутички мітингарі пішли до сходів Будинку профспілок, який розташований поруч. «Люди в цивільному» побігли разом з натовпом. У такий спосіб протестувальники почали «ганяти» ймовірних службовців білоруського КДБ від сходів до сходів.

У другій половині дня Лукашенко має зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Минулого тижня лідери цих країн домовилися про єдиний уряд, парламент, а також спільний ринок нафти, газу та енергетики.