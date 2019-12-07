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«Нормандський формат»: США заявили про непохитну підтримку України, фото: flickr
«Нормандський формат»: США заявили про непохитну підтримку Україниhttps://racurs.ua/ua/n130503-normandskyy-format-ssha-zayavyly-pro-nepohytnu-pidtrymku-ukrayiny.htmlРакурс
«Нормандський формат» заплановано провести 9 грудня у Парижі.
Напередодні заходу американська влада заявила про непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Про це повідомляється Посольством США в Україні.
Представники американської сторони зазначили, що працюватимуть з союзниками і партнерами, щоб змушувати Москву дотримуватись норм міжнародного законодавства. Вашингтон зацікавлений у відновленні повного суверенітету України на Донбасі.
В заяві посольства йдеться про те, що з 2014 року США виділили близько 3 млрд дол. на підтримку безпеки. Підтримка здійснювалась також і у сфері реформування правоохоронних органів, боротьби з корупцією.
Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною, допоки вона бореться з російською агресією, — йдеться в повідомленні.
Американські дипломати висловили сподівання, що Києву вдасться зміцнити верховенство права, покращити інвестиційний клімат, реформувати оборонний сектор, а також побороти дезінформацію.
Нагадаємо, зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» (Україна, Франція, Німеччина і Росія) відбудеться 9 грудня в Парижі. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у нього запланована зустріч тет-а-тет з президентом РФ Володимиром Путіним.
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