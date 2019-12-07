«Нормандський формат»: США заявили про непохитну підтримку України, фото: flickr

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Ракурс

«Нормандський формат» заплановано провести 9 грудня у Парижі.

Напередодні заходу американська влада заявила про непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Про це повідомляється Посольством США в Україні.

Представники американської сторони зазначили, що працюватимуть з союзниками і партнерами, щоб змушувати Москву дотримуватись норм міжнародного законодавства. Вашингтон зацікавлений у відновленні повного суверенітету України на Донбасі.

В заяві посольства йдеться про те, що з 2014 року США виділили близько 3 млрд дол. на підтримку безпеки. Підтримка здійснювалась також і у сфері реформування правоохоронних органів, боротьби з корупцією.

Ми стоятимемо пліч-о-пліч з Україною, допоки вона бореться з російською агресією, — йдеться в повідомленні.

Американські дипломати висловили сподівання, що Києву вдасться зміцнити верховенство права, покращити інвестиційний клімат, реформувати оборонний сектор, а також побороти дезінформацію.

Нагадаємо, зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» (Україна, Франція, Німеччина і Росія) відбудеться 9 грудня в Парижі. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у нього запланована зустріч тет-а-тет з президентом РФ Володимиром Путіним.