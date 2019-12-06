Володимир Зеленський, фото: Офіс президента

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в межах «нормандського саміту» в Парижі у нього відбудеться зустріч тет-а-тет з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Зеленський заявив сьогодні під час телепрограми «Свобода слова Савіка Шустера» в ефірі одного з українських телеканалів.

Усі двосторонні зустрічі будуть у всіх президентів, — наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що не нервує перед зустріччю з Путіним, а єдине, що його хвилює - те, що переговори можуть завершитися безрезультатно.

Я дуже не люблю нерезультативність будь-яких перемовин, — зазначив Зеленський.

Також він висловив сподівання, що Франція та Німеччина підтримають Україну під час переговорів у Парижі.

А якщо щось піде не так, то я зроблю все, щоб вони були на нашій стороні, — запевнив президент.

9 грудня в Парижі має відбутися зустріч за участі Зеленського, Путіна, а також президента Франції Еммануеля Макрона та канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Попередня зустріч «нормандської четвірки» відбулася в Берліні 19 жовтня 2016 року.

Нагадаємо, Меркель у Парижі планує провести окремі зустрічі з Путіним та Зеленським перед початком робочого засідання лідерів «нормандської четвірки».