Нормандський саміт: Путін планує окрему зустріч із Зеленським у Парижі, фото — ОП

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Президент РФ Володимир Путін планує окрему зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським у Парижі. Вона відбудеться після завершення «нормандського» саміту.

Про це заявив журналістам росЗМІ на брифінгу 6 грудня прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Путін планує провести на полях саміту також окремі зустрічі з лідерами інших країн «нормандської четвірки» — президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером ФРН Ангелою Меркель. Пєсков розповів, що саме його бос очікує від зустрічі у Парижі.

Забезпечити ще раз загальне розуміння безальтернативності виконання мінських домовленостей, не допустити спроби будь-якого розмивання мінських домовленостей, — заявив прес-секретар Путіна.

Сьогодні стало відомо, що окремий графік на «нормандському» саміті матиме й канцлер ФРН Ангела Меркель. Вона у Парижі 9 грудня запланувала окремі зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Тільки після цього відбудеться робоче засідання за участю усіх чотирьох лідерів, а також спільна прес-конференція.