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Нормандский саммит: Путин планирует отдельную встречу с Зеленским в Париже, фото — ОП

Путин планирует отдельную встречу с Зеленским в Париже

6 дек 2019, 14:43
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Президент РФ Владимир Путин планирует отдельную встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Париже. Она состоится после завершения «нормандского» саммита.

Об этом заявил журналистам росСМИ на брифинге 6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин планирует провести на полях саммита также отдельные встречи с лидерами других стран «нормандской четверки» — президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Песков рассказал, что его босс ожидает от встречи в Париже.

Обеспечить еще раз общее понимание безальтернативности выполнения минских договоренностей, не допустить попытки любого размывания минских договоренностей, — заявил пресс-секретарь Путина.

Сегодня стало известно, что отдельный график на «нормандском» саммите будет и у канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Она в Париже 9 декабря планирует отдельные встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Только после этого состоится рабочее заседание с участием всех четырех лидеров, а также совместная пресс-конференция.

Источник: Ракурс


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