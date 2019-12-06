Лесоводов разоблачили на незаконной вырубке. Фото: СБУ

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В Харьковской области лесоводы осуществляли незаконную вырубку деревьев и нанесли государству убытки на сумму 5,5 млн грн.

Девять должностных лиц государственного предприятия «Балаклейское лесное хозяйство» предоставляли посторонним лицами разрешение на вырубку древесины ценных пород под видом санитарной очистки леса. Впоследствии лес продавали. Об этом 6 декабря сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Правоохранители провели санкционированные обыски в помещении лесничества и по месту жительства подозреваемых. Действия лесоводов квалифицировали по ч. 5 ст. 191 (растрата государственного имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенная по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от семи до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, в ноябре правоохранители установили, что восемь подозреваемых должностных лиц одного из государственных предприятий координировали незаконную вырубку более 18 тыс. деревьев на территории лесничества в Харьковской области, чем повлекли убытки в размере 98,6 млн грн.