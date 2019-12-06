Заболеваемость корью: Украина сравнялась с Конго и Сомали. Фото: Большой Киев

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Заболеваемость корью в мире проанализировали во Всемирной организации здравоохранения. Украина пополнила список стран с наибольшим количеством заболевших.

В 2018 году наибольшее количество людей, которые пострадали от кори, было зафиксировано в Украине, Демократической Республике Конго, Либерии, Сомали и на Мадагаскаре. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что на эти пять стран приходиться почти половина всех случаев заболевания в мире. В прошлом году от кори погибли 142,3 тыс. человек, большинство из которых дети в возрасте до пяти лет.

По состоянию на декабрь 2019 года во всем мире зарегистрировали более 400 тыс. случаев заражения этим инфекционным заболеванием (в 2018 году — более 350 тыс. случаев). Эти цифры показывают только официальные данные, на самом деле больных значительно больше.

Корь представляет собой острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности. Оно характеризуется высокой температурой (до 40,5 °C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

Недавно стало известно, что корь уничтожает «иммунную память» организма. Она может ослабить иммунную систему человека на длительный срок и при этом заставить организм «забыть» иммунитет, который он выработал к другим возбудителям болезней в прошлом.