Захворюваність на кір: Україна зрівнялася з Конго і Сомалі. Фото: Великий Київ

https://racurs.ua/ua/n130463-zahvoruvanist-na-kir-ukrayina-zrivnyalasya-z-kongo-i-somali.html

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Захворюваність на кір в світі проаналізували у Всесвітній організації охорони здоров’я. Україна поповнила список країн з найбільшою кількістю хворих.

У 2018 році найбільша кількість людей, які постраждали від кору, була зафіксована в Україні, Демократичній Республіці Конго, Ліберії, Сомалі і на Мадагаскарі. Про це повідомляє прес-служба Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ).

Відзначається, що на ці п’ять країн припадає майже половина всіх випадків захворювання в світі. У минулому році від кору загинуло 142,3 тис. осіб, більшість з яких діти у віці до п’яти років.

Станом на грудень 2019 року в усьому світі зареєстровано понад 400 тис. випадків зараження цим інфекційним захворюванням (у 2018 році — понад 350 тис. випадків). Ці цифри показують тільки офіційні дані, насправді хворих значно більше.

Кір — гостре інфекційне вірусне захворювання з дуже високим рівнем заразності. Воно характеризується високою температурою (до 40,5°C), запаленням слизових оболонок порожнини рота і верхніх дихальних шляхів, кон’юнктивітом і висипом шкірних покривів, загальною інтоксикацією.

Нещодавно стало відомо, що кір знищує «імунну пам’ять» організму. Він може послабити імунну систему людини на тривалий термін, а також змусити організм «забути» імунітет, який він виробив до інших збудників хвороб в минулому.