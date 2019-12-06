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Ракурс
«Нормандський» саміт Меркель розпочне із окремих зустрічей з Путіним та Зеленським, фото — Global Look Press/Christian Spicker

«Нормандський» саміт Меркель розпочне із окремих зустрічей з Путіним та Зеленським

6 гру 2019, 13:53
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Канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня окремі зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Тільки після цього відбудеться робоче засідання за участю усіх чотирьох лідерів, а також спільна прес-конференція.

Про графік саміту, який триватиме загалом приблизно чотири години, розповіла на брифінгу у Берліні заступник представника уряду ФРН Ульріке Деммер.

Зустріч резидентів Франції, України, РФ та канцлера Німеччини стартує у Парижі 9 грудня о 16.00 за місцевим часом (17.00 за Києвом). Спільна конференція запланована на 19.00. Але перед початком переговорів «нормандської четвірки» Меркель окремо зустрінеться тет-а-тет спочатку із Путіним, а потім із Зеленським. Ці зустрічі триватимуть по півгодини.

Крім того, Меркель та Путін можуть обговорити скандал навколо висилання з Берліна російських дипломатів. Це пов’язано із підозрами німецьких силовиків щодо участі Москви в убивстві громадянина Грузії. Канцлер 4 грудня повідомила, що планує у Парижі підняти тему розслідування.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков розповів також про двосторонню зустріч свого боса із французьким колегою Еммануелем Макроном.

Учора «Ракурс» повідомляв, що в Кремлі заговорили про необов’язковість домовленостей, які можуть укласти на «нормандському саміті».

Джерело: Ракурс


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