«Нормандський» саміт Меркель розпочне із окремих зустрічей з Путіним та Зеленським, фото — Global Look Press/Christian Spicker

https://racurs.ua/ua/n130466-normandskyy-samit-merkel-rozpochne-iz-okremyh-zustrichey-z-putinym-ta-zelenskym.html

Ракурс

Канцлер ФРН Ангела Меркель проведе 9 грудня окремі зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Тільки після цього відбудеться робоче засідання за участю усіх чотирьох лідерів, а також спільна прес-конференція.

Про графік саміту, який триватиме загалом приблизно чотири години, розповіла на брифінгу у Берліні заступник представника уряду ФРН Ульріке Деммер.

Зустріч резидентів Франції, України, РФ та канцлера Німеччини стартує у Парижі 9 грудня о 16.00 за місцевим часом (17.00 за Києвом). Спільна конференція запланована на 19.00. Але перед початком переговорів «нормандської четвірки» Меркель окремо зустрінеться тет-а-тет спочатку із Путіним, а потім із Зеленським. Ці зустрічі триватимуть по півгодини.

Крім того, Меркель та Путін можуть обговорити скандал навколо висилання з Берліна російських дипломатів. Це пов’язано із підозрами німецьких силовиків щодо участі Москви в убивстві громадянина Грузії. Канцлер 4 грудня повідомила, що планує у Парижі підняти тему розслідування.

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков розповів також про двосторонню зустріч свого боса із французьким колегою Еммануелем Макроном.

Учора «Ракурс» повідомляв, що в Кремлі заговорили про необов’язковість домовленостей, які можуть укласти на «нормандському саміті».