Нормандський саміт: в Путіна заговорили про необов’язковість домовленостей, фото — ТСН

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В Кремлі заговорили про необов’язковість домовленостей, які можуть укласти на «нормандському саміті».

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сьогодні заявив, что в «нормандському форматі» можуть ухвалити «необов'язковий документ», а до поліпшення двосторонніх відносин між Москвою і Києвом за підсумками зустрічі 9 грудня потрібно ставитися зі «стриманим оптимізмом».

Учасники саміту можуть підписати в Парижі якийсь необов’язковий документ. Очевидно, що угоди не буде. Це було б завищеними очікуваннями, — заявив Пєсков телеканалу «Дождь».

У цьому, як він сказав, «необов'язковому документі» зафіксують «точки, за якими є спільне розуміння».

Прес-секретар президента РФ застеріг від того, щоб говорити про прорив в російсько-українських відносинах тільки на основі телефонних розмов лідерів двох країн. В Кремлі вважають, що діалог між Росією і Україною необхідно продовжувати.

Раніше Пєсков заявляв, що Путін і Зеленський під час зустрічі в Парижі 9 грудня можуть обговорити проблемні аспекти газових переговорів двох країн. Про те, що Київ готовий розмовляти про газ, говорив і Зеленський. ЗМІ припускали, що Зеленський і Путін можуть провести й неофіційну двосторонню зустріч.

Саміт «нормандської четвірки», присвячений проблемам врегулювання кризи на Донбасі, відбудеться 9 грудня в Парижі.