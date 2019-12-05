Нормандский саммит: у Путина заговорили о необязательности договоренностей, фото — ТСН

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В Кремле заговорили о необязательности договоренностей, которые могут достичь на «нормандском саммите».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сегодня заявил, что в «нормандском формате» могут принять «необязательный документ», а к улучшению двусторонних отношений между Москвой и Киевом по итогам встречи 9 декабря надо относиться со «сдержанным оптимизмом».

Участники саммита могут подписать в Париже какой-то необязательный документ. Очевидно, что договора не будет. Это было бы завышенными ожиданиями, — заявил Песков телеканалу «Дождь».

В этом, как он сказал, «необязательном документе» зафиксируют «точки, по которым есть общее понимание».

Пресс-секретарь президента РФ предостерег от того, чтобы говорить о прорыве в российско-украинских отношениях только на основе телефонных разговоров лидеров двух стран. В Кремле считают, что диалог между Россией и Украиной необходимо продолжать.

Ранее Песков заявлял, что Путин и Зеленский во время встречи в Париже 9 декабря могут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров двух стран. О том, что Киев готов разговаривать о газе, говорил и Зеленский. СМИ предполагали, что Зеленский и Путин могут провести и неофициальную двустороннюю встречу.

Саммит «нормандской четверки», посвященный проблемам урегулированию кризиса на Донбассе, состоится 9 декабря в Париже.