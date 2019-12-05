YouTube подытожил 2019 год и показал, что чаще всего лайкали пользователи, фото — YouTube

https://racurs.ua/n130439-youtube-podytojil-2019-god-i-pokazal-chto-chasche-vsego-laykali-polzovateli-video.html

Ракурс

Сервис YouTube представил ролик Rewind 2019. Итоги года от видеохостинга — это осторожное перечисления всего, что больше всего лайкали в прошлом году.

В 2018 году Rewind стал одним из самых провальных видео в истории сервиса и установил рекорд по дизлайках. Тематика плейлистов в этом году стала шире, поскольку к традиционным категориям добавились танцы и видеоигры.

В Rewind 2019 звучат несколько особо популярных в этом году песен, в том числе «7 Rings» Арианы Гранде, «Bad Guy» Билли Айлиш и «Do not Start Now» Дуа Липы.

Первое место среди авторских роликов, которые набрали больше всего лайков, заняло видео по мотивам истории о яйце в Instagram c просьбой поставить как можно больше лайков.

Make This Video The Most Liked Video On Youtube (10,9 млн лайков); Marzia & Felix — Wedding (4,7 млн); O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX (3,4 млн); ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P! ATD, Puth, MCR, Queen — Famous Singer Impressions (3,4 млн); Minha slime deu certo. Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas (2,8 млн).

Автором, которого чаще всего просматривали, стал PewDiePie. Музыкальный клип-победитель года: Shawn Mendes, Camilla Cabello — Señorita.

Лучшим танцевальным видео стал клип ChapkisDanceUSA — Con Calma Choreography. А игра, видео по которой смотрят чаще всего, — Minecraft. Самое популярное beaty-видео создали James Charles (Makeup Tutorial en Español).