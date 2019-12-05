Джулиани в Киеве: стало известно, с кем встречался юрист Трампа, фото — Фейсбук А.Деркача

https://racurs.ua/n130438-djuliani-v-kieve-stalo-izvestno-s-kem-vstrechalsya-urist-trampa-foto.html

Ракурс

Юрист президента США Руди Джулиани посетил сегодня Киев. В украинской столице юрист Дональда Трампа встретился с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачем.

Этот депутат ранее утверждал, что располагает доказательствами того, что сын Джо Байдена Хантер был замечен в коррупции, когда входил в совет директоров компании Burisma. Джулиани активно цитировал эти утверждения.

Как сообщает «Радио Свобода», пока отсутствует информация о том, встречался ли юрист Трампа в Киеве с официальными лицами.

Ранее Джулиани посетил Будапешт и там встретился с бывшим генпрокурором Юрием Луценко.

Газета New York Times, которая первой сообщила о поездке Джулиани, написала также, что адвокат Трампа планировал встретиться и с другим экс-генпрокурором Виктором Шокиным. Тот ранее утверждал, что вице-президент Байден добивался его отставки, чтобы уберечь сына от расследования. В США и Украине ставили эти утверждения под сомнение.

New York Times считает, что цель поездки Джулиани — собрать свидетельства, которые могли бы поставить под сомнение утверждение демократов о корыстных мотивах действий Трампа.

Поездка Джулиани в Киев состоялась в разгар расследования Палаты представителей относительно импичмента Дональда Трампа. Его демократы обвиняют в давлении на Украину ради достижения личной выгоды. Имя Джулиани не раз звучало на слушаниях об импичменте. Свидетели назвали его доверенным лицом Трампа, который от имени президента общался с украинскими официальными лицами, убеждая их расследовать деятельность Байдена и его сына в Украине.

Расследование о возможности импичмента началось в сентябре, после того, как анонимный информатор из спецслужб сообщил о давлении Трампа на Украину.

В четверг спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси выступила в поддержку импичмента и поручила юридическому комитету Палаты разработать конкретные обвинения против Трампа.