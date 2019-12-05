Джуліані в Києві: стало відомо, з ким зустрічався юрист Трампа, фото — Фейсбук А.Деркача

https://racurs.ua/ua/n130438-djuliani-v-kyievi-stalo-vidomo-z-kym-zustrichavsya-uryst-trampa-foto.html

Ракурс

Юрист президента США Руді Джуліані відвідав сьогодні Київ. В українській столиці юрист Дональда Трампа зустрівся з депутатом Верховної Ради Андрієм Деркачем.

Цей депутат раніше стверджував, що має докази того, що син Джо Байдена Хантер був помічений у корупції, коли входив до ради директорів компанії Burisma. Джуліані активно цитував ці твердження.

Як повідомляє «Радіо Свобода», наразі відсутня інформація про те, чи зустрічався юрист Трампа у Києві із офіційними особами.

Раніше Джуліані відвідав Будапешт і там зустрівся з колишнім генпрокурором Юрієм Луценком.

Газета New York Times, першої яка повідомила про поїздку Джуліані, написала також, що адвокат Трампа планував зустрітися і з іншим екс-генпрокурором Віктором Шокіним. Той раніше стверджував, що віце-президент Байден домагався його відставки, щоб уберегти сина від розслідування. В США та Україні ставили ці твердження під сумнів.

New York Times вважає, що мета поїздки Джуліані — зібрати свідчення, які могли б поставити під сумнів твердження демократів про корисливі мотиви дій Трампа.

Поїздка Джуліані до Києва відбулася в розпал розслідування Палати представників щодо імпічменту Дональда Трампа. Його демократи звинувачують в здійсненні тиску на Україну заради досягнення особистої вигоди. Ім’я Джуліані не раз звучало на слуханнях щодо імпічменту. Свідки назвали його довіреною особою Трампа, який від імені президента спілкувався з українськими офіційними особами, переконуючи їх розслідувати діяльність Байдена і його сина в Україні.

Розслідування про можливість імпічменту почалося у вересні, після того, як анонімний інформатор з спецслужб повідомив про тиск Трампа на Україну.

У четвер спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі виступила на підтримку імпічменту і доручила юридичному комітету Палати розробити конкретні звинувачення проти Трампа.