Майданчики Яценка: нардепи остаточно ліквідували стару схему оцінки нерухомості, фото — The Ukrainians

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Ракурс

Рада остаточно схвалила ліквідацію скандальних «майданчиків Яценка» — схему оцінки нерухомості, яку вважали корупційною.

Парламент 5 грудня після тривалих дебатів в другому читанні схвалив законопроект № 2047-д, повідомляє сайт Верховної Ради. За таке рішення проголосували 338 депутатів.

У листопаді Рада ухвалила цей законопроект у першому читанні. Сьогодні нардепи підтримали відхилену раніше профільним комітетом правку, яка передбачає, що оперування інформації Єдиної бази, а також формування електронних виписок про ринкову вартість об'єкта нерухомості здійснюватиметься безкоштовно,

«Майданчиками Яценка» назвали авторизовані електронні майданчики, які з’явилися у кінці 2017 року під час голосування держбюджету на 2018 рік. Одна з поправок до Податкового кодексу передбачила появу посередників в процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в Єдину базу.

Вважається, що за такою схемою з липня 2018 року до 10 жовтня 2019 року громадяни на користь майданчиків сплатили 700 млн грн.

Новий закон створює із 1 січня 2020 року спрощену модель оцінки об'єктів нерухомості. Вона відбуватиметься в автоматичному режимі у максимально короткі строки. У разі незгоди з вартістю об'єкта нерухомого майна, яку визначить модуль, громадяни зможуть звернутися до оцінювача.

Під час обговорення цих змін в Раді у жовтні вибухнув скандал. Членів фінансового комітету від фракції «Слуга народу» запідозрили в отриманні хабарів. Гроші вони нібито отримали за зрив підготовки законопроекту. Деякі депутати із монобільшості пройшли поліграф, щоб позбавитися підозр.