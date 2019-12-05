Площадки Яценко: нардепы окончательно ликвидировали старую схему оценки недвижимости, фото — The Ukrainians

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Ракурс

Рада окончательно одобрила ликвидацию скандальных «площадок Яценко» — схему оценки недвижимости, которую считали коррупционной.

Парламент 5 декабря после длительных дебатов во втором чтении одобрил законопроект № 2047-д, сообщает сайт Верховной Рады. За такое решение проголосовали 338 депутатов.

В ноябре Рада приняла этот законопроект в первом чтении. Сегодня нардепы поддержали отвергнутую ранее профильным комитетом правку, которая предусматривает, что использование информации Единой базы, а также формирование электронных выписок о рыночной стоимости объекта недвижимости будут осуществляться бесплатно,

«Площадками Яценко» назвали авторизованные электронные площадки, которые появились в конце 2017 года во время голосования госбюджета на 2018 год. Одна из поправок в Налоговый кодекс предусмотрела появление посредников в процессе внесения отчета об оценке недвижимости в Единую базу.

Считается, что по такой схеме с июля 2018 года до 10 октября 2019 года граждане в пользу площадок оплатили 700 млн грн.

Новый закон создает с 1 января 2020 года упрощенную модель оценки объектов недвижимости. Она будет проходить в автоматическом режиме в максимально короткие сроки. В случае несогласия со стоимостью объекта недвижимого имущества, которую определит модуль, граждане смогут обратиться к оценщику.

При обсуждении этих изменений в Раде в октябре разразился скандал. Членов финансового комитета от фракции «Слуга народа» заподозрили в получении взяток. Деньги они якобы получили за срыв подготовки законопроекта. Некоторые депутаты из монобольшинства прошли полиграф, чтобы избавиться подозрений.