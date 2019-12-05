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Ракурс
YouTube підсумував 2019 рік і показав, що найчастіше лайкали користувачі, фото — YouTube

YouTube підсумував 2019 рік і показав, що найчастіше лайкали користувачі (ВІДЕО)

5 гру 2019, 21:59
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Сервіс YouTube представив ролик Rewind 2019. Підсумки року від відеохостингу — це обережне перерахування усього, що найбільше вподобували в минулого році.

У 2018 році Rewind став одним із найбільш провальних відео в історії сервісу і встановив рекорд із дізлайків. Тематика плейлистів цього року стала ширшою, оскільки до традиційних категорій додалися танці і відеоігри.

У Rewind 2019 звучать декілька особливо популярних в цьому році пісень, в тому числі «7 Rings» Аріани Гранде, «Bad Guy» Біллі Айлиш і «Do not Start Now» Дуа Ліпи.

Перше місце серед авторських роликів, які набрали найбільше лайків, зайняло відео за мотивами історії про яйце з Інстаграму c проханням поставити якомога більше лайків.

  1. Make This Video The Most Liked Video On Youtube (10,9 млн лайків);
  2. Marzia & Felix — Wedding (4,7 млн);
  3. O DIA EM QUE ASSISTI BIRD BOX (3,4 млн);
  4. ONE GUY, 54 VOICES (With Music!) Drake, TØP, P! ATD, Puth, MCR, Queen — Famous Singer Impressions (3,4 млн);
  5. Minha slime deu certo. Consegui desta vez. Realizei meu sonho minhas amigas (2,8 млн).

Автором, якого найчастіше переглядали, став PewDiePie. Музичний кліп-переможець року: Shawn Mendes, Camilla Cabello — Señorita.

Кращим танцювальним відео став кліп ChapkisDanceUSA — Con Calma Choreography. А гра, відео по якій дивляться найчастіше, — Minecraft. Найпопулярніше beaty-відео створили James Charles (Makeup Tutorial en Español).

Джерело: Ракурс


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