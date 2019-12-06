Крейсер «Шарнхорст». Фото: fotokto.ru

https://racurs.ua/ua/n130465-na-dni-atlantyky-vyyavyly-znamenytyy-nimeckyy-kreyser-chasiv-pershoyi-svitovoyi-viyny-foto.html

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На дні Атлантичного океану науковці знайшли знаменитий німецький броненосний крейсер «Шарнхорст» часів Першої світової війни.

Корабель знайшли недалеко від Фолклендських островів. Він затонув 8 грудня 1914 року, з більш ніж 800 членами екіпажу на борту, у тому числі з німецьким віце-адміралом Максиміліаном фон Шпее. Того дня відбулася битва між німецькою та англійською ескадрами. Про це повідомляє портал LiveScience.

Останки крейсера виявили за допомогою автономного підводного апарату, який дослідники запустили з борту судна Seabed Constructors. Корабель знайшли на глибині приблизно 1,6 км. Спершу судно виявив сонар, а потім спеціальний апарат на дистанційному управлінні зняв судно.

Нагадаємо, у березі в Єгипті виявили корабель, який пролежав у річці Ніл близько 2,5 тис. років. Про подібні кораблі писав Геродот в одному з фрагментів «Історій», які були опубліковані близько 450 року до н.е. Вчені заявляють, що можливість існування кораблів з такою конструкцією була загадкою багато років.