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Крейсер «Шарнхорст». Фото: fotokto.ru

На дне Атлантики обнаружили знаменитый немецкий крейсер времен Первой мировой войны (ФОТО, ВИДЕО)

6 дек 2019, 13:50
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На дне Атлантического океана ученые нашли знаменитый немецкий броненосный крейсер «Шарнхорст» времен Первой мировой войны.

Корабль нашли недалеко от Фолклендских островов. Он затонул 8 декабря 1914 года, с более чем 800 членами экипажа на борту, в том числе с немецким вице-адмиралом Максимилианом фон Шпее. В тот день произошла битва между немецким и английским эскадрами. Об этом сообщает портал LiveScience.

Останки крейсера обнаружили с помощью автономного подводного аппарата, который исследователи запустили с борта судна Seabed Constructors. Корабль нашли на глубине примерно 1,6 км Сначала судно обнаружил сонар, а затем специальный аппарат на дистанционном управлении снял судно.

Крейсер «Шарнхорст». Фото: LiveScience

Крейсер «Шарнхорст». Фото: LiveScience

Крейсер «Шарнхорст». Фото: LiveScience

Напомним, в марте в Египте обнаружили корабль, который пролежал в реке Нил около 2,5 тыс. лет. О подобных кораблях писал Геродот в одном из фрагментов «историй», которые были опубликованы около 450 года до н. э. Ученые заявляют, что возможность существования кораблей с такой конструкцией была загадкой много лет.


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