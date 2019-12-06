Крейсер «Шарнхорст». Фото: fotokto.ru

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На дне Атлантического океана ученые нашли знаменитый немецкий броненосный крейсер «Шарнхорст» времен Первой мировой войны.

Корабль нашли недалеко от Фолклендских островов. Он затонул 8 декабря 1914 года, с более чем 800 членами экипажа на борту, в том числе с немецким вице-адмиралом Максимилианом фон Шпее. В тот день произошла битва между немецким и английским эскадрами. Об этом сообщает портал LiveScience.

Останки крейсера обнаружили с помощью автономного подводного аппарата, который исследователи запустили с борта судна Seabed Constructors. Корабль нашли на глубине примерно 1,6 км Сначала судно обнаружил сонар, а затем специальный аппарат на дистанционном управлении снял судно.

Напомним, в марте в Египте обнаружили корабль, который пролежал в реке Нил около 2,5 тыс. лет. О подобных кораблях писал Геродот в одном из фрагментов «историй», которые были опубликованы около 450 года до н. э. Ученые заявляют, что возможность существования кораблей с такой конструкцией была загадкой много лет.